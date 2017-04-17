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07:55 (мск), источник: VN.ru

Жарили шашлыки на балконе жители Новосибирска

Шашлыки на балконе решили пожарить жители Новосибирска. Возмущенные соседи вызвали пожарных, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Два парня на балконе второго этажа многоэтажки на улице Татьяны Снежиной поставили мангал, засыпали угли, приготовились жарить шашлыки. Процессу помешали приехавшие пожарные.

Вопреки ожидаемой реакции, между комментаторами разгорелся спор. Немало было тех, кто ничего предосудительного в произошедшем не видел, и считает, что пожарных вызвали соседи, «у которых балкона нет». Другие же, их большинство, однозначно такое поведение осудили — искры от углей могли вызвать пожар.

Между тем, ГУ МЧС по Новосибирской области призывает граждан быть особенно осторожными в весенний пожароопасный период. Весенние возгорания чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем при уборке придворовых территорий и дачных участков, а также в результате умышленного выжигания травы. Прошлогодняя трава достаточно быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко воспламеняется от любой брошенной спички или сигареты. Такие возгорания очень опасны, так как быстро распространяются.

По фактам разведения костров и несанкционированных палов травы нарушителям требований пожарной безопасности грозят немалые штрафы.

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