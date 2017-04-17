Почему погибла рыба? Что произошло с водой новосибирском озере
Корреспондент
Корреспондент
Котлован на
Что скрывал лёд?
Этот котлован — любимое место отдыха многих местных жителей. Летним жарким днём сюда приходят, чтобы искупаться, позагорать, порыбачить или просто посидеть возле воды. Сейчас вокруг медленно оттаивающего котлована гуляют только мальчишки. Они первыми заметили дохлых окуней и рассказали взрослым о странной ситуации. Многие заподозрили экологическую катастрофу.
«Я, когда услышала новость о том, что в нашем котловане массово погибла рыба, забеспокоилась, — говорит Нина САВЕЛЬЕВА, местная жительница. — Мой муж — рыбак, летом он частенько там сидит с удочкой и потом приносит окуньков. Жарим их на сковородке — очень даже вкусно, и разнообразие к столу. У нас, пенсионеров, доход небольшой, и рыбка — хорошее подспорье семейному бюджету. Но теперь переживаю: а вдруг эти окуни погибли от химии? Тогда и рыбачить там нельзя?».
Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось провести целое журналистское расследование в поисках организации, которая возьмёт пробы в водоёме. Как оказалось, организаций по промышленному разведению рыбы и экоконтролю за состоянием поверхностных вод в водохранилище и крупных реках у нас несколько. Но их сотрудники, все как один, упорно открещиваются от проблем небольших местных озёр и котлованов. Получается, что состояние речушек и других водоёмов, которые находятся вокруг мегаполиса и других городов региона, проверяют разве что структуры МЧС на безопасность дна для купальщиков. Но до этого ещё очень далеко, ведь вокруг только снег и лёд. А вот экология таких водоёмчиков — тайна за семью печатями. И единственная возможность её приоткрыть — обратиться с заявлением в экологическую структуру.
Не хватило кислорода?
И
Кстати, рядом с водоёмом на
Александр Леонов сообщил, что взял несколько проб воды из водоёма и уже сдал их в лабораторию на исследования. Но процесс этот не быстрый: результаты будут готовы только через две недели, не раньше.
Мы будем следить за ситуацией и вернёмся к проблеме, как только появится новая информация.