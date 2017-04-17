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07:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Почему погибла рыба? Что произошло с водой новосибирском озере

Корреспондент АиФ-Новосибирск попытался разобраться, откуда на берегу одного из жилмассивов появилась мертвая рыба.

Котлован на Юго-Западном жилмассиве частично освободился ото льда. Оказалось, что в воде десятки мёртвых рыб. Это расстроило многих жителей.

Что скрывал лёд?

Этот котлован — любимое место отдыха многих местных жителей. Летним жарким днём сюда приходят, чтобы искупаться, позагорать, порыбачить или просто посидеть возле воды. Сейчас вокруг медленно оттаивающего котлована гуляют только мальчишки. Они первыми заметили дохлых окуней и рассказали взрослым о странной ситуации. Многие заподозрили экологическую катастрофу.

«Я, когда услышала новость о том, что в нашем котловане массово погибла рыба, забеспокоилась, — говорит Нина САВЕЛЬЕВА, местная жительница. — Мой муж — рыбак, летом он частенько там сидит с удочкой и потом приносит окуньков. Жарим их на сковородке — очень даже вкусно, и разнообразие к столу. У нас, пенсионеров, доход небольшой, и рыбка — хорошее подспорье семейному бюджету. Но теперь переживаю: а вдруг эти окуни погибли от химии? Тогда и рыбачить там нельзя?».

Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось провести целое журналистское расследование в поисках организации, которая возьмёт пробы в водоёме. Как оказалось, организаций по промышленному разведению рыбы и экоконтролю за состоянием поверхностных вод в водохранилище и крупных реках у нас несколько. Но их сотрудники, все как один, упорно открещиваются от проблем небольших местных озёр и котлованов. Получается, что состояние речушек и других водоёмов, которые находятся вокруг мегаполиса и других городов региона, проверяют разве что структуры МЧС на безопасность дна для купальщиков. Но до этого ещё очень далеко, ведь вокруг только снег и лёд. А вот экология таких водоёмчиков — тайна за семью печатями. И единственная возможность её приоткрыть — обратиться с заявлением в экологическую структуру.

Не хватило кислорода?

И всё-таки специалист, который смог прокомментировать ситуацию, нашёлся. «Буквально вчера я выезжал к этому месту, — рассказал Александр ЛЕОНОВ, заместитель начальника Новосибирского отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. — Водоём на Юго-Западном жилмассиве глухой, не имеет подпитки. Говоря другими словами, он бессточный и небольшой по объёму, не рыбопромысловый. Зимой на водной поверхности образовался толстый слой льда. Выжить в таких условиях рыбе очень трудно, ведь кислорода катастрофически не хватает, и произошёл массовый замор. Проще говоря, рыба, скорее всего, задохнулась. Кстати, на частных водоёмах, чтобы спасти рыбу от замора, постоянно следят за тем, чтобы майны (длинные полыньи) не замерзали — через них в воду поступает кислород. Местным рыбакам нужно было сверлить проруби. Хотя порой и это не помогает: в озёрах нередко рыба гибнет из-за гниения водорослей. При этом процессе выделяется большое количество двуокиси кислорода».

Кстати, рядом с водоёмом на Юго-Западном жилмассиве нет предприятий, только жилые многоквартирные дома. Впрочем, не секрет, что достаточно большого объёма сброса канализации в озеро, чтобы погубить в нём большую часть рыбы. А аварии на сетях у нас случаются не так уж редко.

Александр Леонов сообщил, что взял несколько проб воды из водоёма и уже сдал их в лабораторию на исследования. Но процесс этот не быстрый: результаты будут готовы только через две недели, не раньше.

Мы будем следить за ситуацией и вернёмся к проблеме, как только появится новая информация.

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