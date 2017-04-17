Уборку мусора превратят в соревнование
Участники «Чистых игр» очистят берег Шершневского водохранилища.
Участники «Чистых игр» очистят берег Шершневского водохранилища.
Участники «Чистых игр» очистят берег Шершневского водохранилища. Они будут мериться килограммами собранного мусора, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
У кого больше мешков — тот победил и получит подарки. Но проигравших не будет — для всех устроят легкий перекус. Этот флешмоб чистоты пройдет в субботу, 22 апреля.
И чтобы в нем поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте cleangames.ru до 20 апреля.