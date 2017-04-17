Уборку мусора превратят в соревнование

Участники «Чистых игр» очистят берег Шершневского водохранилища. Они будут мериться килограммами собранного мусора, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

У кого больше мешков — тот победил и получит подарки. Но проигравших не будет — для всех устроят легкий перекус. Этот флешмоб чистоты пройдет в субботу, 22 апреля.

И чтобы в нем поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте cleangames.ru до 20 апреля.