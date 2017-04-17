К Родительскому дню в Омске запустят специальные маршруты
Они будут действовать в выходные перед датой, когда многие заранее приезжают прибраться на могилках, и непосредственно в День поминовения.
Они будут действовать в выходные перед датой, когда многие заранее приезжают прибраться на могилках, и непосредственно в День поминовения.
В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, и во вторник, 25 апреля, к городским кладбищам организуют движение специальных автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта. В первые два дня они будут работать с 08:00 до 19:00, а в Родительский день — с 08:00 до 20:00.
В частности, к кладбищам
К кладбищу в микрорайоне «Осташково» будут ходить автобусы маршрута № 119 (Поселок Чкаловский — микрорайон «Осташково) с интервалом движения 14 минут и маршрута № 13 (Поселок Чкаловский — микрорайон «Осташково) с интервалом движения 33 минуты.
— На этих маршрутах сохраняется действие проездных билетов, а также льготы и оплата проезда, как и на городских муниципальных маршрутах. Всего на специальные маршруты выйдет 201 автобус. Они будут снабжены соответствующими табличками.
Как добавили в ведомстве, уточнить детали можно в