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07:46 (мск), источник: Om1.ru

К Родительскому дню в Омске запустят специальные маршруты

Они будут действовать в выходные перед датой, когда многие заранее приезжают прибраться на могилках, и непосредственно в День поминовения.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, и во вторник, 25 апреля, к городским кладбищам организуют движение специальных автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта. В первые два дня они будут работать с 08:00 до 19:00, а в Родительский день — с 08:00 до 20:00.

В частности, к кладбищам Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское будут ходить автобусы среднего и большого классов маршрута № 22 (Ул. Бархатовой — МСЧ-9 (ул. Индустриальная) с интервалом движения 6 минут, а также маршрутки № 19 (ТЭЦ-5 — поселок Магистральный), № 222 (МСЧ-9 — Онкодиспансер), № 399 (СНТ «Фантазия» — оптовый рынок (Черлакский тракт), № 470 (Поселок Чкаловский — ул. И. Н. Багнюка).

К кладбищу в микрорайоне «Осташково» будут ходить автобусы маршрута № 119 (Поселок Чкаловский — микрорайон «Осташково) с интервалом движения 14 минут и маршрута № 13 (Поселок Чкаловский — микрорайон «Осташково) с интервалом движения 33 минуты.

Пресс-служба администрации Омска:

 — На этих маршрутах сохраняется действие проездных билетов, а также льготы и оплата проезда, как и на городских муниципальных маршрутах. Всего на специальные маршруты выйдет 201 автобус. Они будут снабжены соответствующими табличками.

Как добавили в ведомстве, уточнить детали можно в информационно-справочной службе департамента транспорта по телефонам: 78−79−66, 78−79−60.

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