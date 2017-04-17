В Уфе стартовала профилактическая операция «Должник»
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе с 17 апреля стартовала профилактическая операция «Должник».
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе с 17 апреля стартовала профилактическая операция «Должник».
Госавтоинспекция города напоминает, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки. Иначе будет наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного либо административный арест до 15 суток.
В ведомстве настоятельно рекомендуют своевременно оплачивать штрафы за нарушение ПДД.