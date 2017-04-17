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07:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стартовала профилактическая операция «Должник»

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе с 17 апреля стартовала профилактическая операция «Должник».

Госавтоинспекция города напоминает, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки. Иначе будет наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного либо административный арест до 15 суток.

В ведомстве настоятельно рекомендуют своевременно оплачивать штрафы за нарушение ПДД.

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