Ъ: правила дорожного движения могут изменить в пользу мотоциклистов
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах, для них могут создать отдельную
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах, для них могут создать отдельную
«Первый
По данным издания, в качестве эксперимента на улицах появится двойная
Также, согласно поручениям, МВД, Минтранс и «Открытое правительство» в течение месяца должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить доклад в правительство. Отмечается, что сегодня в правилах нет прямого запрета или разрешения на такой маневр.
По информации газеты, Госавтоинспекция уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения мотоциклистам проезжать между рядами. В ведомстве пояснили, что байкеров за такое движение не штрафуют. Однако если произошло столкновение с автомобилем, ответственность несет именно мотоциклист. Если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию.