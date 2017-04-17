Ъ: правила дорожного движения могут изменить в пользу мотоциклистов

По данным издания, в качестве эксперимента на улицах появится двойная стоп-линия. Автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, пояснил газете, что сегодня велосипедисты и мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилистами у одной стоп-линии и стартуют вместе с ними, что, по его словам, небезопасно.

Также, согласно поручениям, МВД, Минтранс и «Открытое правительство» в течение месяца должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить доклад в правительство. Отмечается, что сегодня в правилах нет прямого запрета или разрешения на такой маневр.

По информации газеты, Госавтоинспекция уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения мотоциклистам проезжать между рядами. В ведомстве пояснили, что байкеров за такое движение не штрафуют. Однако если произошло столкновение с автомобилем, ответственность несет именно мотоциклист. Если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию.