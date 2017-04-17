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08:15 (мск), источник: РИА Новости

Ъ: правила дорожного движения могут изменить в пользу мотоциклистов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах, для них могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить езду между рядами, пишет газета «Коммерсант».

Источник: РИА "Новости"

«Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность соответствующих изменений в ПДД», — говорится в материале.

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По данным издания, в качестве эксперимента на улицах появится двойная стоп-линия. Автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, пояснил газете, что сегодня велосипедисты и мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилистами у одной стоп-линии и стартуют вместе с ними, что, по его словам, небезопасно.

Также, согласно поручениям, МВД, Минтранс и «Открытое правительство» в течение месяца должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить доклад в правительство. Отмечается, что сегодня в правилах нет прямого запрета или разрешения на такой маневр.

По информации газеты, Госавтоинспекция уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения мотоциклистам проезжать между рядами. В ведомстве пояснили, что байкеров за такое движение не штрафуют. Однако если произошло столкновение с автомобилем, ответственность несет именно мотоциклист. Если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию.

Комментарии
10
александр зыков
Нечего тут обсуждать , очередная дурная инициатива добавит хаоса в непростую дорожную обстановку ...
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Владимир Михайлов
На 100 байкеров максимум 2 с головой остальные безбашенные. Весна как начинается так эти "беспечные ангелы" стройными рядами с авторынков на кладбище. Разрешить им еще между рядами рыскать - полный бред. Байкер - это как правило выросший молодой организм со слабеньким мозгом и огромным самомнением.
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TURBODED
прекрасное рассуждение статиста рыбака-шахматиста о байкерах...
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