У православных началась Светлая пасхальная седмица

Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином — царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. Весь пасхальный период до Вознесения православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то вместо «алло» говорят: «Христос Воскресе!».

В старину в первый день празднования Пасхи жены остались дома, а мужчины ходили в гости и поздравляли своих близких и знакомых. Как правило, садились за стол на полчаса и потом прощались, гость шел к другим знакомым. Обязательно нужно было посетить всех родственников, потом хороших знакомых в особенности старших и пожилых. Обыкновенно подарки в этот день не приносят.

На второй день Пасхи в гости ходили жены, а мужья оставались дома. В наше время, в святые дни эти обычаи не соблюдаются и люди вместе ходят к родственникам и знакомым в гости.

Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для общественного Богослужения. Верующие во всю Светлую седмицу не пропускали ни одного церковного Богослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.

Наши предки во все дни празднования Пасхи помогали нищим и нуждающимся. А освященные в Пасху продукты раздавали бедным. В старину благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).