Аптекари заплатят пострадавшей от урагана «Лёня» омичке 403 тысячи

Спустя три года Ленинский районный суд вынес решение по делу омички, которая пострадала от урагана. Как сообщает прокуратура Омской области, женщина выиграла дело и добилась компенсации за моральный вред.

Истица получила травму во время урагана, который получил в соцсетях прозвище «Лёня». В тот день, 26 апреля 2014 года, омичка шла мимо аптеки на улице Машиностроительной. Сильный ветер сорвал с крыши здания часть кровли. Кусок кровли ударил прохожую по голове. Женщина упала и потеряла сознание. Ей понадобилась медицинская помощь. Омичка долго лежала в больнице, а потом лечилась амбулаторно.

Выздоровев, женщина подала иск в суд. Она потребовала взыскать с владельцев аптеки компенсацию морального вреда и расходы по оплате юридических услуг на сумму 500 тысяч рублей. Ленинский районный суд удовлетворил требования истицы, несколько снизив компенсацию — до 403 тысяч.

Решение суда вступило в законную силу, поэтому индивидуальным предпринимателям, владеющим аптекой, придётся готовить деньги.