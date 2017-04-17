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08:02 (мск), источник: Newslab.ru

У красноярцев сократились реальные доходы

Заработки жителей Красноярского края растут, но купить на них можно меньше.

Источник: Reuters

Пресс-служба Красноярскстата опубликовала 17 апреля данные об уровне жизни населения в прошлом году.

По данным статистиков, в 2016 году среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 27 708,5 рубля и по сравнению с 2015 годом увеличились на 2,2%.

При этом реальные денежные доходы (скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,4%.

В организациях края средняя заработная плата составила 38,36 тыс. рублей, что выше на 5,4% показателей 2015 года, но с учетом роста цен заработная плата уменьшилась на 0,4%. У бюджетников увеличение заработной платы с позапрошлого года составило 1,7% — она равна 32,87 тыс. рублей. Самые большие зарплаты, по данным Красноярскстата, в добывающем производстве — они больше в 2,3 раза чем средняя по краю заработная плата, а самые низкие — в текстильном и швейном производстве — всего 20,1% от средней по краю.

У пенсионеров средние доходы составляют 18,33 тыс. рублей.

При этом величина прожиточного минимума на одного жителя края в IV квартале 2016 года составила 10821 рубль в месяц, в том числе для трудоспособного населения — 11463 рубля в месяц, пенсионеров — 8456 рублей в месяц, детей — 11272 рубля в месяц.

По сравнению с IV кварталом 2015 года величина прожиточного минимума увеличилась на 2,1%. В IV квартале 2016 года среднедушевой денежный доход населения превысил величину прожиточного минимума в 2,9 раза, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника обеспечила 3,6 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

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