Проект благоустройства территорий в Иркутске определят с помощью интернет-голосования

Лучший проект благоустройства общественного пространства Иркутска определят с помощью интернет-голосования. Оно будет проходить с 18 по 27 апреля на сайте городской администрации. Это рассказал на первом заседании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска на 2017 год» вице-мэр города Иван Носков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В период с 31 марта по 10 апреля от горожан было подано 34 предложения на включение в перечень пространств, планируемых к благоустройству в 2017 году. Общественная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, политических партий, общественных организаций и профессиональных сообществ, отобрала 20 территорий, за которые предлагается проголосовать и выбрать наиболее значимую для горожан. При определении площадок учитывались готовность иркутян участвовать в реализации проекта, наличие писем поддержки от жителей и концепции развития общественного пространства. Те предложения, которые не вошли в итоговый перечень для интернет-голосования, при поддержке специалистов комитета по градостроительной политике администрации города будут доработаны и предложены к включению в аналогичную программу на 2018 год.

«Сегодня горожанам необходимо выбрать то пространство, которое в текущем году будет реализовано в первую очередь. Всего планируется обустроить около 10-ти территорий. На эти цели предусмотрено порядка 200 млн рублей», — отметил Иван Носков.

Правобережный округ: Преображенская площадь, острова Юность и малый Конный;.

Октябрьский округ: Бульвар Постышева, набережная Иркутского водохранилища в районе ледокола Ангара, Иерусалимская лестница, улица 6-ая Советская, ведущая к реке Ангара от улицы Дальневосточная, площадь Конституции;.

Свердловский округ: два сквера в Первомайском, особо охраняемая природная территория «Синюшина гора», прибрежная территория залива Якоби, площадка в микрорайоне Юбилейный в пределах домов № 27, 30, 32, 44, 42, 37, 37а, 46, 50;.

Ленинский округ: парк Комсомольский, сад Томсона, сквер на улице Розы Люксембург (дома № 217, 217а, 219,221), хоккейный корт и парк у школы № 29, сквер на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского, парк «Победа», сквер на пересечении улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека, а также улиц Красный путь, Марии Ульяновой и Маршала Говорова.