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07:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики уточнили неблагоприятный прогноз в Приморье

Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Днем в крае без существенных осадков, в течение дня усилится юго-западный ветер. Температура воздуха от пяти до двадцати градусов тепла, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Вечером через юг Корейского полуострова на южную половину Японского моря выйдет циклон. Ранее предполагалось, что он пройдет через центральную часть Японского моря и вызовет обильные осадки в Приморье. Но в результате того, циклон изменил траекторию движения, его влияние на погоду в регионе будет менее значительным, чем ранее ожидали синоптики.

По информации Примгидромета, предстоящей ночью циклон будет смещаться на северо-восток. Ночью и днем во вторник в Приморье ожидаются небольшие и умеренные дожди, в утренние часы — местами со снегом. На побережье усилится ветер до 15−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от трех до восьми градусов тепла, на северо-востоке — от ноля до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до 12−17 градусов тепла, на побережье — от трех до десяти градусов тепла.

В среду в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. На центральную часть акватории Японского моря выйдет новый циклон. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами — со снегом, ночью на юге — местами сильные. Ночью ожидается от одного до шести градусов мороза, на побережье — от ноля до плюс пяти. Днем — от семи до четырнадцати градусов тепла.

Во Владивостоке во вторник будет облачно, временами ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью плюс три-пять градусов, днем от восьми до десяти градусов тепла.

В среду, 19 апреля, во Владивостоке ночью ожидается дождь, временами — сильный. Днем будет облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь, местами — со снегом. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью два-четыре градуса тепла, днем воздух прогреется до одиннадцати-тринадцати градусов.

Анна Иваницына.

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