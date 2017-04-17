Синоптики уточнили неблагоприятный прогноз в Приморье
Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Днем в крае без существенных осадков, в течение дня усилится
Сегодня, 17 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Днем в крае без существенных осадков, в течение дня усилится
Вечером через юг Корейского полуострова на южную половину Японского моря выйдет циклон. Ранее предполагалось, что он пройдет через центральную часть Японского моря и вызовет обильные осадки в Приморье. Но в результате того, циклон изменил траекторию движения, его влияние на погоду в регионе будет менее значительным, чем ранее ожидали синоптики.
По информации Примгидромета, предстоящей ночью циклон будет смещаться на
В среду в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. На центральную часть акватории Японского моря выйдет новый циклон. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами — со снегом, ночью на юге — местами сильные. Ночью ожидается от одного до шести градусов мороза, на побережье — от ноля до плюс пяти. Днем — от семи до четырнадцати градусов тепла.
Во Владивостоке во вторник будет облачно, временами ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью плюс
В среду, 19 апреля, во Владивостоке ночью ожидается дождь, временами — сильный. Днем будет облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь, местами — со снегом. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью
Анна Иваницына.