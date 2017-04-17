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08:35 (мск), источник: Om1.ru

Стало известно расписание садовых маршрутов в Омске

Если погода будет плохой, то дачные автобусы станут ходить по изменённому графику.

Департамент транспорта Омска сформировал расписание садовых маршрутов на предстоящий сезон. Периодичность автобусов будет зависеть от месяца:

с 29 апреля по 21 мая — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 22 мая по 3 сентября — четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 4 сентября по 1 октября — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни.

Если в выходной или в праздник погода окажется неблагоприятной для работы в саду, то движение пригородных автобусов будет организовано по расписаниям рабочих дней.

Расписание конкретных автобусов можно посмотреть на сайте департамента транспорта по ссылке (пролистайте страницу до рубрики «Садовые маршруты»).

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