Стало известно расписание садовых маршрутов в Омске

Департамент транспорта Омска сформировал расписание садовых маршрутов на предстоящий сезон. Периодичность автобусов будет зависеть от месяца:

с 29 апреля по 21 мая — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 22 мая по 3 сентября — четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 4 сентября по 1 октября — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни.

Если в выходной или в праздник погода окажется неблагоприятной для работы в саду, то движение пригородных автобусов будет организовано по расписаниям рабочих дней.

Расписание конкретных автобусов можно посмотреть на сайте департамента транспорта по ссылке (пролистайте страницу до рубрики «Садовые маршруты»).