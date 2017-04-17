Стало известно расписание садовых маршрутов в Омске
Если погода будет плохой, то дачные автобусы станут ходить по изменённому графику.
Если погода будет плохой, то дачные автобусы станут ходить по изменённому графику.
Департамент транспорта Омска сформировал расписание садовых маршрутов на предстоящий сезон. Периодичность автобусов будет зависеть от месяца:
с 29 апреля по 21 мая — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 22 мая по 3 сентября — четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни; с 4 сентября по 1 октября — три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни.
Если в выходной или в праздник погода окажется неблагоприятной для работы в саду, то движение пригородных автобусов будет организовано по расписаниям рабочих дней.
Расписание конкретных автобусов можно посмотреть на сайте департамента транспорта по ссылке (пролистайте страницу до рубрики «Садовые маршруты»).