Из-за талых вод село в Омской области оказалось разделено надвое

Вследствие паводка, вызванного активным снеготаянием, 9 апреля в селе Любино-Малороссы в Любинском районе размыло дорогу, соединяющую улицу Старожильскую с остальной частью села, сообщили в региональном Минстрое.

Половина местных жителей оказалась отрезанной от социально значимых объектов, чтобы добраться до них приходилось ехать в объезд по федеральной трассе с интенсивным движением, что, конечно, предполагает неудобство, а также риск, в том числе для школьников.

На этот счет в министерстве провели совещание по восстановлению разрушенной дороги с участием властей и дорожников. По его итогам перед главами района и поселения поставлена задача — в недельный срок отремонтировать проезд.