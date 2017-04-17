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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок в Башкирии: 17 апреля вода поднялась на 164 сантиметра

Затопленными остаются как минимум пять наблюдательных постов.

В Башкирии вода поднялась выше поймы как минимум в пяти пунктах наблюдения.

Сложнее всего ситуация обстоит на реке Чермасан — за сутки вода поднялась на 57 сантиметров. Река разлилась больше чем на два метра выше допустимого уровня. Река Стерля поднялась почти на полметра выше опасной отметки. Под угрозой остаются жители некоторых районов Стерлитамака. Разлившийся Нугуш доставил массу хлопот жителям села Новосеитово — вода поднялась до отметки в три с лишним метра.

На трех главных уфимских реках ситуация стабильная. В реках Дема и Белая вода за сутки поднялась на 54 сантиметра, а Уфимка всего на 5.

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