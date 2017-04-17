Неделя на Кубани будет дождливой и теплой

— Сейчас идет перестройка атмосферных процессов с весны на лето. Соответственно, у нас температурный режим будет скачкообразным. Волны тепла будут сменяться волнами холода. Но, общий фон температур будет держаться в пределах 15−17 градусов, — говорит Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К выходным местами по краю ожидают сильные дожди. Также циклон принесет в край похолодание.