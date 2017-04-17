Глава Прикамья принял участие в торжественном Пасхальном богослужении

Глава Пермской митрополии совместно с главой региона встретил благодатный огонь, привезённый самолётом из часовни храма Гроба Господня (Иерусалим).

После праздничного богослужения Максим Решетников и митрополит Мефодий обменялись пасхальными подарками. Глава Прикамья отметил, что Пасха — самый душевный и радостный христианский праздник:

«Традиции, связанные с этим праздником, сохраняются в наших семьях и передаются подрастающему поколению. И это не удивительно: Пасха — символ возрождения, неразрывной связи поколений. Для всех нас это — напоминание о главных жизненных, духовных и семейных ценностях».

Отметим, Пасха или Воскресение Христово — главный христианский праздник, который отмечают православные верующие во всём мире. В этот день вспоминается воскресение из мёртвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

Источник — администрация губернатора Пермского края