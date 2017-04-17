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08:42 (мск), источник: NewsKo

Глава Прикамья принял участие в торжественном Пасхальном богослужении

В воскресенье, 16 апреля, в Свято-Троицком кафедральном соборе прошло торжественное Пасхальное богослужение, которое провёл глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. В праздничной службе принял участие глава Пермского края Максим Решетников.

Глава Пермской митрополии совместно с главой региона встретил благодатный огонь, привезённый самолётом из часовни храма Гроба Господня (Иерусалим).

После праздничного богослужения Максим Решетников и митрополит Мефодий обменялись пасхальными подарками. Глава Прикамья отметил, что Пасха — самый душевный и радостный христианский праздник:

«Традиции, связанные с этим праздником, сохраняются в наших семьях и передаются подрастающему поколению. И это не удивительно: Пасха — символ возрождения, неразрывной связи поколений. Для всех нас это — напоминание о главных жизненных, духовных и семейных ценностях».

Отметим, Пасха или Воскресение Христово — главный христианский праздник, который отмечают православные верующие во всём мире. В этот день вспоминается воскресение из мёртвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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