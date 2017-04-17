Долги омского депутата Шушубаева продали за 865 тысяч

Конкурсный управляющий компании «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин, ранее принадлежащий депутату Заксобрания Хабулде Шушубаеву, продал право требования долгов в 18,4 миллиона рублей.

Первоначально задолженность была оценена в 288 тысяч 460 рублей. За это право бились омичи Айгуль Алимова, Сергей Цокур и барнаульцы Сергей Дьяченко и Галина Ипатьева.

В итоге победила Айгуль Алимова. Право требования долга досталось ей за 865 тысяч 380 рублей. В течение пяти дней победительница должна заключить договор купли-продажи.

Напомним, Корпорация «АГРО-ТРАСТ» была должна казахстанскому «АТФ-Банку» около 1,5 миллиарда рублей, взятых в кредит на достройку микрорайона «Ясная поляна» и возведение двух «АТ-Маркетов». Тогда как конкурсный управляющий Вячеслав Алексин потребовал взыскать лично с бизнесмена более миллиарда рублей, но сумма снизилась до 327 миллионов рублей. Требования конкурсного управляющего были удовлетворены судом.

Добавим, что депутат Заксобрания Хабулда Шушубаев является фигурантом уголовного дела о хищениях на строительстве «Ясной Поляны».