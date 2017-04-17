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12:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцев предупреждают о штормовом ветре и магнитных бурях

В понедельник, 17 апреля, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду. Об этом предупреждают южноуральцев ГУ МЧС области.

В ГУ МЧС области предупреждают, что при усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Не исключено повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вполне вероятен рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Так, в прошедшие выходные в Троицке ветром была снесена крыша постройки, а в Магнитогорске сильный порыв ветра вырвал дорожный знак. Фотографиями произошедшего делятся очевидцы в соцсетях.

Кроме того, неблагоприятными для здоровья факторами в первый рабочий день наступившей недели станут магнитные бури и низкое атмосферное давление. По данным Gismeteo, в предстоящие три дня ожидаются магнитные бури силой три балла, к полудню они усилятся до четырех баллов. Велика вероятность влияния таких погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. В группе риска гипотоники, лица с нестабильным артериальным давлением, страдающие вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшие инфаркт или инсульт. Им необходимо внимательно отнестись к своему здоровью. При порывистом ветре дискомфортно чувствуют себя люди с психо-эмоциональными расстройствами.

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