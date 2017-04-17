Челябинцев предупреждают о штормовом ветре и магнитных бурях

В ГУ МЧС области предупреждают, что при усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Не исключено повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вполне вероятен рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Так, в прошедшие выходные в Троицке ветром была снесена крыша постройки, а в Магнитогорске сильный порыв ветра вырвал дорожный знак. Фотографиями произошедшего делятся очевидцы в соцсетях.