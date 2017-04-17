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09:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Председатель ТСЖ в Чайковском оштрафован за растрату почти на 1 млн руб

Чайковский суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) города Чайковский.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в 2012—2013 годах председатель ТСЖ путем обмана — заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ в доме, которые фактически не выполнялись, совершил хищение денежных средств товарищества в сумме 919 тысяч руб.

В ходе расследования уголовного дела в результате принятых органами предварительного следствия мер обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный ТСЖ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб.

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