Председатель ТСЖ в Чайковском оштрафован за растрату почти на 1 млн руб
Чайковский суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) города Чайковский.
Чайковский суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) города Чайковский.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Как сообщает
В ходе расследования уголовного дела в результате принятых органами предварительного следствия мер обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный ТСЖ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб.