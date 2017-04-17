Волгоградцы начали жаловаться на нехватку общественного транспорта

Как сообщают очевидцы, на остановках по 30−60 минут в ожидании транспорта стоит в среднем по 30−50 человек.

«У меня рабочий день начинается в 08:00. Живу в Кировском районе, работаю в Центральном, езжу по Второй продольной. Зная, что часть маршруток отменили, вышла из дома пораньше — в 06:00. Час безрезультатно простояла на остановке, уехать не смогла, вызвала такси. Маршрутки № 40, 80, 91а, 8с, 3с и автобусы № 77, 95 едут битком, сесть на них физически невозможно», — сетует одна из читательниц.

В социальных сетях волгоградцы на личных автомобилях начали искать попутчиков, чтобы помочь другим вовремя добраться на работу.