Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Турчинов признался в развязывании войны на Украине
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
09:07 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области ночные заморозки

На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидаются ночные заморозки. При этом к пятнице, 21 апреля, воздух прогреется днём до +10°C.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 17 апреля, в регионе будет +6°C. Во вторник и среду воздух прогреется до +7°C, в четверг ожидается +8°C.

Ночью столбик термометра будет опускаться до 0… -1°C. С понедельника по четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, в пятницу пройдёт небольшой дождь. Скорость ветра составит 3−8 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+23°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
53 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
К ЧМ-2018 в Калининграде построят разводной мост от ул. Гюго на остров Канта
СМИ: США намерены отправить три авианосца к берегам Южной Кореи
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку» Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске
Авто
От «Волги» до Ferrari: какими машинами владеют чиновники В Кремле для личного пользования чиновники выбирают продукцию немецкого автопрома, в правительстве в приоритете отечественные модели
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь