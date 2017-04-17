Синоптики прогнозируют в Калининградской области ночные заморозки

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 17 апреля, в регионе будет +6°C. Во вторник и среду воздух прогреется до +7°C, в четверг ожидается +8°C.

Ночью столбик термометра будет опускаться до 0… -1°C. С понедельника по четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, в пятницу пройдёт небольшой дождь. Скорость ветра составит 3−8 м/с.