Погода на сегодня: на юге и востоке Украины пройдут дожди, температура до +16 градусов

В понедельник, 17 апреля, на юге и востоке Украины прогнозируют дожди и облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +11, на севере будет незначительно прохладнее — от +7 до +10. В восточных областях днем до +15, на юге — до +16.

В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха днем от +8 до +10.

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