Хабаровские журналисты наведут порядок на стадионе имени Ленина
29 апреля в регионе состоится традиционный медиасубботник. Мероприятие организуют в преддверии медиафорума «Хабаровский край — территория диалога».
29 апреля в регионе состоится традиционный медиасубботник. Мероприятие организуют в преддверии медиафорума «Хабаровский край — территория диалога».
Журналисты наведут порядок возле универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина, где в дальнейшем пройдут основные площадки форума.
«Мы продолжаем хорошую традицию проведения медиасубботников в крае. Представители СМИ во время нашей экологической акции могут лично поучаствовать в облагораживании набережной Хабаровска, которая является любимым местом отдыха горожан. Такие мероприятия — отличная возможность в процессе труда ближе познакомиться друг с другом», — рассказала начальник главного управления информационной политики губернатора и правительства края Светлана Литвинова.
В этот же день в парковой зоне стадиона будут высажены деревья. Планируется, что участие в мероприятии примет губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Присоединиться к субботнику смогут все желающие. Подчеркивается, что 29 апреля на уборку территории выйдут не только представители СМИ, но и другие жители края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на