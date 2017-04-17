Хабаровские журналисты наведут порядок на стадионе имени Ленина

Журналисты наведут порядок возле универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина, где в дальнейшем пройдут основные площадки форума.

«Мы продолжаем хорошую традицию проведения медиасубботников в крае. Представители СМИ во время нашей экологической акции могут лично поучаствовать в облагораживании набережной Хабаровска, которая является любимым местом отдыха горожан. Такие мероприятия — отличная возможность в процессе труда ближе познакомиться друг с другом», — рассказала начальник главного управления информационной политики губернатора и правительства края Светлана Литвинова.

В этот же день в парковой зоне стадиона будут высажены деревья. Планируется, что участие в мероприятии примет губернатор региона Вячеслав Шпорт.