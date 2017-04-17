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12:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ветер будет хозяйничать в Екатеринбурге три дня

Как минимум.

Источник: УралИнформБюро

Сильный ветер не прекратится в Екатеринбурге как минимум еще три дня. Как рассказали «Уралинформбюро» в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, 18 апреля — 14 метров, 19 апреля — 13 метров.

В понедельник в городе ожидается 10−12 градусов, завтра — 11−13, в среду — 8−10 градусов. Ночами обещают от нуля до плюс 6 и мокрый снег. Днем ожидается дождь.

Стоит добавить, что в течение прошлой недели в Екатеринбурге и области бушевал ураганный ветер. Он сносил крыши с домов, валил остановки общественного транспорта и рекламные конструкции.

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