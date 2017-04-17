В Пермском крае ожидается серьезное похолодание
В начале этой недели в регионе будет незначительное потепление, однако уже ближе к выходным в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -10°.
В начале этой недели в регионе будет незначительное потепление, однако уже ближе к выходным в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -10°.
В Прикамье начало недели обещает быть относительно теплым. 17 апреля ожидаются слабые и умеренные дожди и повышение температуры до +4…+7°. По югу края осадки продолжатся и в ночь на 18 апреля. В северных районах температура воздуха днем не превысит +3…+4°.
По данным
Уже с 20 апреля придет похолодание. В отдельных местах температура может опуститься до -10°, а днем будет не выше 0…+3°.