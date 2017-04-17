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11:59 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае ожидается серьезное похолодание

В начале этой недели в регионе будет незначительное потепление, однако уже ближе к выходным в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -10°.

В Прикамье начало недели обещает быть относительно теплым. 17 апреля ожидаются слабые и умеренные дожди и повышение температуры до +4…+7°. По югу края осадки продолжатся и в ночь на 18 апреля. В северных районах температура воздуха днем не превысит +3…+4°.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, 18 и 19 апреля в ночные часы температура воздуха понизится до −3…−8°, и днем будет не выше +1…+6°.

 Уже с 20 апреля придет похолодание. В отдельных местах температура может опуститься до -10°, а днем будет не выше 0…+3°.

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