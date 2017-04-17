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09:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Заморозки и снег вернутся в Воронеж на рабочей неделе

Прогноз на 17—21 апреля: пасмурно и до -2.

Источник: РИА "Воронеж"

Погода еще сильнее испортится в Воронеже на новой рабочей неделе, к концу которой в город вернутся заморозки и снег. Солнце в Воронеже не покажется до пятницы, 21 апреля, и первые четыре рабочих дня будут пасмурными и дождливыми.

В начале рабочей недели через Воронежскую область пройдет холодный фронт, который принесет дождевые тучи, сопровождаемые порывистым ветром, а после полудня ощутимо посвежеет. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 17 апреля, днем до +11, пасмурно, дождливо и ветрено — северо-западного направления, 8−13 м/сек. Самым теплым в метеоистории Воронежа этот день был в 2012 году, когда воздух прогрелся до +23,6, а самым холодным — в 1980-м: тогда синоптики зафиксировали 3,5 градуса мороза.

Во вторник, 18 апреля, ночью +1 и дождливо, днем +8 градусов и сухо. Облачно, ветер северо-восточный, 6−11 м/сек.

В среду, 19 апреля, ночью +1 и снег с дождем, днем +7 и дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 м/сек.

В четверг, 20 апреля, ночью -2 и снег, днем +5 и без осадков. Пасмурно, ветер восточный, 6−11 м/сек.

В последний рабочий день, 21 апреля, ночью -2, днем +6, без осадков, преимущественно солнечно, ветер восточный, 5−10 м/сек.

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