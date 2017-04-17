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09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на реке Белой начался ледоход

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на реке Белой начался ледоход, сообщает Башгидрометцентр.

Уровень Белой у Монумента Дружбы за последние сутки вырос на 94 см и составляет сейчас 1,83 м. Уровень реки Уфы у поселка Шакша составляет 2,33 м (+74 см), реки Демы у деревни Бочкарево — 2,03 м (+26 см). На Деме наблюдаются остаточные забереги — последние кромки льда.

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