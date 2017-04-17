В Уфе на реке Белой начался ледоход
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на реке Белой начался ледоход, сообщает Башгидрометцентр.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на реке Белой начался ледоход, сообщает Башгидрометцентр.
Уровень Белой у Монумента Дружбы за последние сутки вырос на 94 см и составляет сейчас 1,83 м. Уровень реки Уфы у поселка Шакша составляет 2,33 м (+74 см), реки Демы у деревни Бочкарево — 2,03 м (+26 см). На Деме наблюдаются остаточные забереги — последние кромки льда.