В понедельник в Крыму до +16 и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В понедельник в Крыму прогнозируются дожди. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В понедельник в Крыму прогнозируются дожди. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха днем составит от +11 до + 16 градусов. Ветер западный 10−15 м/с, в порывах до 23 м/с.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 10−15 м/с, местами до 18−23 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем 14…16 градусов выше нуля.
В Севастополе облачно, дождь. Ветер ночью