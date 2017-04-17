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08:59 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник в Крыму до +16 и дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). В понедельник в Крыму прогнозируются дожди. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +11 до + 16 градусов. Ветер западный 10−15 м/с, в порывах до 23 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 10−15 м/с, местами до 18−23 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем 14…16 градусов выше нуля.

В Севастополе облачно, дождь. Ветер ночью юго-восточный 9−14 м/с, днем юго-западный 12−17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13.

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