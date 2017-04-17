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09:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Подписи против роста тарифов переданы в общественную приемную Городецкого

НОВОСИБИРСК, 17 апреля, РИА ФедералПресс. «Гражданский патруль», занимавшийся сбором подписей новосибирцев против повышения тарифов ЖКХ на 15%, представил в общественную приемную губернатора Новосибирской области более 5200 подписей горожан.

Как сообщил «ФедералПресс» председатель правления «Гражданского патруля», известный новосибирский общественник Ростислав Антонов, подписи новосибирцев против повышения тарифов ЖКХ на 15%, собиравшиеся по инициативе «Гражданского патруля», были переданы в общественную приемную губернатора Новосибирской области.

Ростислав Антонов обратился к губернатору Владимиру Городецкому в фейсбуке: «Владимир Филиппович, вы всегда умели принимать верные решения в непростой обстановке. Понимаю, что сейчас вы в сложной ситуации — вы несете ответственность за весь регион, за его безопасность, несете ответственность за то, чтобы в домах жителей было тепло и светло. Но на вас лежит ответственность и за социальную стабильность в регионе». Лидер «Гражданского патруля» призвал губернатора «услышать новосибирцев и в этот раз».

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