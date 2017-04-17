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09:20 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка отсудила у автосалона 350 тыс. за продажу подержанной иномарки

Отметим, что автомобиль обошелся покупательнице в 955 тыс. рублей.

Жительница Челябинска отсудила у автосалона более 350 тыс. рублей за продажу подержанной иномарки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-секретаря Калининского райсуда Ларисы Аверьяновой, в июне 2015 года женщина заключила договор о покупке Opel Astra за 955 тыс. рублей с ООО «Планета Авто Групп». При получении машины в апреле 2016 выяснилось, что автомобиль имеет повреждения: сколы и царапины на левом зеркале заднего вида и переднем крыле, переднем бампере, лобовом стекле, передних фарах. Кроме того, на иномарке установили покрышки, бывшие в употреблении, а ее пробег составил 631 км.

«Все это подтверждено заключением эксперта. Претензию клиентки автосалон оставил без удовлетворения», — уточнили в суде.

Покупательница при поддержке Челябинской региональной общественной организации Центр защиты прав «Фемида» обратилась в суд, потребовав снизить цену Opel на 183,5 тыс. рублей, возместить 18,1 тыс. за услуги оценщика, а также взыскать неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя — 1 млн 566,2 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 10 тыс., штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, из которых половину — в пользу Центра защиты прав «Фемида».

«Исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил исковые требования, уменьшил покупную цену автомобиля на 183,6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 10 тыс., компенсацию морального вреда — 10 тыс., штраф — 25, компенсацию морального вреда — 10 тыс., расходы на проведение оценки — 18,1 тыс. и еще 25,2 тыс. рублей в пользу общественной организации», — сообщила Лариса Аверьянова.

На это решение райсуда была подана апелляционная жалоба. Автосалон, в частности, просил отменить решение суда и принять новое, указав, что размер неустойки и штрафа несоразмерны последствиям нарушенного обязательства и подлежат снижению.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены решения первой инстанции.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

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