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09:14 (мск), источник: Om1.ru

На Иртыше в Омске ожидают ледоход

Спасатели уже наблюдают подвижки льда.

В региональном МЧС России предоставили последние данные, касающиеся гидрологической обстановки.

Прежде всего спасатели отмечают, что паводка в регионе нет. Как ранее сообщал портал Om1.ru, наблюдаются локальные происшествия вроде размытых дорог, а также в ведомстве не исключают подтоплений отдельных низменных участков местности талыми водами частного жилого сектора, но причину видят в непрочищенных дренажных системах или же в несвоевременном вывозе снега.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:

— В некоторых районах региона существует вероятность подтопления населенных пунктов талыми водами, идущими с полей. В связи с этим силами администраций районов ведутся работы по наращиванию дамб, сбросу части воды и спуску талых вод путем вскрытия автодорог, прорытию отводных каналов, очистке ливневых стоков, обустройство, прокладывание и углубление водоотводных каналов.

За обстановкой на реках спасатели и оперативные службы следят круглосуточно. Они добавляют, что на Иртыше уже наблюдаются подвижки льда, в связи с чем ожидается скорое вскрытие реки. При этом заметим, как делятся местные жители, в районе Ленинградского моста лед на Иртыше все еще держится, но промоины становятся все больше, а в районе моста 60-летия ВЛКСМ и далее в Нефтяниках река уже освободилась ото льда.

Напомним, по словам начальника ведомства Владимира Корбута, ледоход в Омской области прогнозируется с 20 апреля. Примерно тогда же стоит ждать первые проявления паводка. Так, в первую очередь, подъем Иртыша угрожает поселку Затон в Черлакском районе.

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