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10:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинка стала победительницей конкурса татарских красавиц в Удмуртии

(Ижевск, 17 апреля, «Татар-информ», Юлия Семенова). В Доме молодежи Ижевска выбирали самую красивую и талантливую татарочку Удмуртии.

Источник: ИА Татар-информ

В финале VI Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы-2017» приняли участие 10 девушек от 16 до 25 лет, обязательным условием для конкурсанток было владение татарским языком.

На протяжении нескольких месяцев девушки проходили отборочные туры, для них были организованы уроки татарского языка и культуры, занятия по национальным танцам и дефиле, мастер-классы по макияжу, шитью и даже самообороне, а также многочисленные фотосессии и съемки на телевидении.

Строгое и компетентное жюри оценивало в финале самопрезентацию участниц, знания татарского языка и культуры, творческий номер, также девушкам было необходимо самостоятельно приготовить национальное блюдо, а еще изготовить калфак и изю.

По результатам конкурсных испытаний победительницей стала 21-летняя Назлыгуль Насирова из Набережных Челнов. Сейчас девушка учится в Ижевске, в медицинской академии. В свободное от учебы время занимается фитнес-аэробикой, любит читать, посещать театр, ходить на балет. Не случайно в качестве творческого номера Назлыгуль подготовила отрывок из балета «Шурале», ее выход в образе Сююмбике никого не оставил равнодушным.

«Я вдохновилась образом татарской ханбикэ и попыталась передать свои чувства и эмоции через такой танец», — призналась корреспонденту ИА «Татар-информ» Н. Насирова.

В качестве главного приза «Татар кызы-2017» вручили корону ручной работы и подарки от спонсоров.

Как отмечают организаторы конкурса из Союза татарской молодежи Удмуртии «Иман», победительнице предстоит отстаивать честь республики на всероссийском конкурсе красоты и таланта «Татар кызы», который пройдет в Казани в сентябре.

Помимо конкурсной программы зрителей радовали яркие концертные номера в исполнении молодых популярных музыкантов из Ижевска и Казани. Гостями праздника стали Динар Шаймарданов, Ильдар Асхатов, Иван Громов, Ильшат Мухаметзянов, дуэт баянистов «1+1», а также актер Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина (Казань), теле- и радиоведущий Рустем Гайзуллин.

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