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10:53 (мск), источник: Новая Кубань

230 кубанцев пострадали от укуса клещей с начала 2017 года

Среди обратившихся в медучреждения — более 80 детей.

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, клещей, укусивших людей, исследовали в лабораториях. К счастью, среди них не оказалось переносчиков боррелиоза. Однако специалисты предупреждают, что на Кубани могут встречаться клещи, вызывающие болезнь Лайма. Это заболевание может привести к инвалидности.

Роспотребназор просит жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры безопасности во время нахождения на природе. Так, специалисты рекомендуют осматривать себя после каждой прогулки, во время пикников надевать закрытую одежду и обрабатывать ее спецсредствами.

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