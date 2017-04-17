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10:42 (мск), источник: Sputnik.md

Предстоящая неделя будет холодной и дождливой

Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на предстоящую неделю осадки, похолодание и возможные заморозки в ночные часы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik Согласно прогнозу метеорологов, на этой неделе на всей территории республики установится облачная погода, похолодает.

В понедельник, 17 апреля, днем на севере республики +8, на юге до 13 градусов тепла и дожди, в столице +11.

В последующие дни дожди накроют всю республику и продлятся до субботы, 22 апреля. В дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах +10+12 градусов. Ночью на почве возможны заморозки.

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