Предстоящая неделя будет холодной и дождливой

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik Согласно прогнозу метеорологов, на этой неделе на всей территории республики установится облачная погода, похолодает.

В понедельник, 17 апреля, днем на севере республики +8, на юге до 13 градусов тепла и дожди, в столице +11.

В последующие дни дожди накроют всю республику и продлятся до субботы, 22 апреля. В дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах +10+12 градусов. Ночью на почве возможны заморозки.