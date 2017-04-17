В Башкирии в Стерлитамаке ожидают выхода воды на пойму
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке спасательные службы предупреждают о возможности подтопления прибрежных территорий.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке спасательные службы предупреждают о возможности подтопления прибрежных территорий.
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Увеличение сброса приведет к быстрому подъёму уровня рек Белой и Ашкадар, и выхода воды на пойму, сообщает городской портал «Стерлитамак сити».