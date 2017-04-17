В Башкирии в Стерлитамаке ожидают выхода воды на пойму

Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила, что с 17 апреля Юмагузинское водохранилище увеличивает сброс воды со 100 кубометров в секунду до 300−500. Это связано с увеличением притока воды и необходимостью освобождать чашу водохранилища — пик половодья еще впереди.

Увеличение сброса приведет к быстрому подъёму уровня рек Белой и Ашкадар, и выхода воды на пойму, сообщает городской портал «Стерлитамак сити».