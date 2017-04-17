18 апреля в ряде казанских домов не будет света

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Кубанская, 4а (детский сад № 51), 9; ул. Ленинградская, 15, 17а, 19, 21; ул. Побежимова, 30, 32а, 34, 34а, 42; ул. Чапаева, 3 (детская школа искусств), 5, 6, 8.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Бойничная, 28−41, 65; ул. К. Маркса, 24, ул. К. Фукса, 4.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Московском районе по адресам: ул.10-я Союзная, 35; ул. Восход, 29; ул. Гагарина, 46, 48; ул. Коломенская, 3; ул. Х. Туфана, 26а, 28а.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители домов №№ 41, 43, 45 по ул. Короленко Ново-Савиновского района.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по ул. Лесная поселка Петровский и домах №№ 4, 6, 8 по ул. Военный городок-33.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Советском районе в поселках Большие Клыки (улицы Амарантовая, Полевая, Шавалиева, Экологическая) и Константиновка (улицы Амурская, Посадочная, Северогорская, Южногорская).

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного и Вахитовского районов.