Перед баром в Индии построили лабиринт, чтобы избежать запрет на продажу алкоголя у трассы

После возведения лабиринта посетителям придется пройти 520 метров от ближайшей дороги до бара.

Представитель местной администрации, ответственный за выдачу лицензий на продажу алкоголя, подтвердил, что Aiswarya Bar может на законном основании продолжать свою деятельность.