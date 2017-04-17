Перед баром в Индии построили лабиринт, чтобы избежать запрет на продажу алкоголя у трассы

После возведения лабиринта посетителям придется пройти 520 метров от ближайшей дороги до бара.
Представитель местной администрации, ответственный за выдачу лицензий на продажу алкоголя, подтвердил, что Aiswarya Bar может на законном основании продолжать свою деятельность.
«Мы измеряем пеший путь до заведения, а не расстояние по воздуху, однако бар все равно будет оштрафован из-за изменения расположения входа», — заявил сотрудник местного лицензионного комитета А. Виджаян.
Вступивший в силу с 1 апреля в Индии закон направлен на борьбу с пьяными водителями. По данным издания, в собственности владельца Aiswarya Bar К. Варки находятся еще девять баров, многие из которых были закрыты в связи с изменением в законодательстве страны.