Весна вернется в Москву через две недели

«В ближайшие две недели мы останется в мешке арктического холода с ночными заморозками», — сказали там и пообещали «осадки в смешанной фазе», то есть снег с дождем.

Весна не наступит в Москве в ближайшие две недели, теплая погода установится только к майским праздникам, сообщают в центре погоды «Фобос».

Все это время температура в Москве днем будет подниматься максимум до плюс семи градусов, иногда до плюс десяти. Потепление ожидается только к концу месяца, однако оно будет достаточно резким. К майским праздникам столбики термометров будут подниматься до плюс 15−20 градусов.

В январе глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что весна придет в столичный регион в середине апреля. К этому времени он прогнозировал устойчивую теплую погоду до плюс 15 градусов.

Однако такая погода, напротив, установилась уже в марте. Этот месяц вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя месячная температура воздуха составила плюс 2,3 градуса, что выше нормы на 4,4 градуса.

К середине апреля в столицу, напротив, вернулись заморозки.