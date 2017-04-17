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15:57 (мск), источник: Мослента

Весна вернется в Москву через две недели

Погода стабилизируется только к майским праздникам.

Источник: Агентство «Москва»

Весна не наступит в Москве в ближайшие две недели, теплая погода установится только к майским праздникам, сообщают в центре погоды «Фобос».

«В ближайшие две недели мы останется в мешке арктического холода с ночными заморозками», — сказали там и пообещали «осадки в смешанной фазе», то есть снег с дождем.

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Все это время температура в Москве днем будет подниматься максимум до плюс семи градусов, иногда до плюс десяти. Потепление ожидается только к концу месяца, однако оно будет достаточно резким. К майским праздникам столбики термометров будут подниматься до плюс 15−20 градусов.

В январе глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что весна придет в столичный регион в середине апреля. К этому времени он прогнозировал устойчивую теплую погоду до плюс 15 градусов.

Однако такая погода, напротив, установилась уже в марте. Этот месяц вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя месячная температура воздуха составила плюс 2,3 градуса, что выше нормы на 4,4 градуса.

К середине апреля в столицу, напротив, вернулись заморозки.

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