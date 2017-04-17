Красноярские фонтаны готовят к запуску

В Красноярске 29 основных городских фонтанов готовят к запуску. Сегодня работы начались уже на всех городских водных сооружениях.

Сперва специалисты снимают с фонтанов электрооборудование, элементы иллюминации и зимние покрытия. А уже затем приступают к проверке чаш, механизмов и оборудования. Далее следует заключительный этап расконсервации. На это этапе пройдет пробный запуск в тестовом режиме.

В пресс-службе города отметили, что все эти работы проводят специалисты организаций и предприятий, которые содержат и эксплуатируют фонтаны.

Официальная дата запуска традиционно запланирована на 9 мая. Если позволит погода, то фонтаны могут заработать и чуть раньше.