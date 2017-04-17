В Крыму к началу сезона расчистили морское дно и обучили матросов-спасателей

Из них 35 частных, 10 — республиканских, 10 — санаторно-курортных, 7 — федерального и 1 муниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Кроме того, при обследовании морского дна спасатели-водолазы извлекли фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа, битое стекло и много строительного мусора.

«Для проведения качественного обследования и очистки дна пляжей в границах заплыва, водолазам-спасателям приходится разведывать территорию дна моря на глубине до 6−9 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой», — говорится в сообщении.

По окончании водолазного обследования дна пляжей собственник (водопользователь пляжа — ред.) получает соответствующий акт.

Кроме этого, в рамках подготовки к купальному сезону, в аварийно-спасательной службе «Крым-СПАС» обучили по специальным программам 116 матросов-спасателей. Планируется, что в ближайшее время обучение пройдут еще порядка 100 человек.

В МЧС напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта.

«До начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено водолазное обследование дна в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования. Кроме этого, на период купального сезона водопользователь обязан организовать на пляжах дежурство матросов-спасателей и медицинского персонала с целью предупреждения несчастных случаев и оказания помощи. Открытие пляжа без разрешения на его эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом, запрещается», — цитирует пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по РК Сергея Шахова.

Всего, по информации Министерства курортов и туризма РК, в Республике насчитывается 367 пляжей, из них 251 — общего пользования, 60 — лечебных и 56 — детских.