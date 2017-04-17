Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
10:46 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму к началу сезона расчистили морское дно и обучили матросов-спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). 63 пляжа общей площадью более 252 тыс кв м обследовали в рамках подготовки к курортному сезону сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС».

Источник: РИА "Новости"

Из них 35 частных, 10 — республиканских, 10 — санаторно-курортных, 7 — федерального и 1 муниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Кроме того, при обследовании морского дна спасатели-водолазы извлекли фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа, битое стекло и много строительного мусора.

«Для проведения качественного обследования и очистки дна пляжей в границах заплыва, водолазам-спасателям приходится разведывать территорию дна моря на глубине до 6−9 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой», — говорится в сообщении.

По окончании водолазного обследования дна пляжей собственник (водопользователь пляжа — ред.) получает соответствующий акт.

Кроме этого, в рамках подготовки к купальному сезону, в аварийно-спасательной службе «Крым-СПАС» обучили по специальным программам 116 матросов-спасателей. Планируется, что в ближайшее время обучение пройдут еще порядка 100 человек.

В МЧС напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта.

«До начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено водолазное обследование дна в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования. Кроме этого, на период купального сезона водопользователь обязан организовать на пляжах дежурство матросов-спасателей и медицинского персонала с целью предупреждения несчастных случаев и оказания помощи. Открытие пляжа без разрешения на его эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом, запрещается», — цитирует пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по РК Сергея Шахова.

Всего, по информации Министерства курортов и туризма РК, в Республике насчитывается 367 пляжей, из них 251 — общего пользования, 60 — лечебных и 56 — детских.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
Пенс: «стратегическое терпение» США в отношении КНДР закончилось
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь