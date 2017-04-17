В Крыму к началу сезона расчистили морское дно и обучили матросов-спасателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). 63 пляжа общей площадью более 252 тыс кв м обследовали в рамках подготовки к курортному сезону сотрудники
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости (Крым). 63 пляжа общей площадью более 252 тыс кв м обследовали в рамках подготовки к курортному сезону сотрудники
Из них 35 частных, 10 — республиканских, 10 —
Кроме того, при обследовании морского дна
«Для проведения качественного обследования и очистки дна пляжей в границах заплыва,
По окончании водолазного обследования дна пляжей собственник (водопользователь пляжа — ред.) получает соответствующий акт.
Кроме этого, в рамках подготовки к купальному сезону, в
В МЧС напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта.
«До начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено водолазное обследование дна в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования. Кроме этого, на период купального сезона водопользователь обязан организовать на пляжах дежурство
Всего, по информации Министерства курортов и туризма РК, в Республике насчитывается 367 пляжей, из них 251 — общего пользования, 60 — лечебных и 56 — детских.