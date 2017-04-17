Администрация Хабаровска: Свыше 25 тысяч жителей города планируют сдать нормы ГТО

Она также рассказала, что наибольшую активность проявляют школьники. Сейчас регистрацию прошли 21 700 юных хабаровчан. В группе от 18 до 29 лет желание сдать нормы ГТО изъявили свыше пяти тысяч человек, а в категории от 30 лет и старше — 1 334 жителя краевой столицы.

«Трудно внедрять комплекс ГТО в Хабаровске. Взаимодействие с предприятиями, бизнесом, неорганизованными группами горожан происходит очень медленно. Самой большой проблемой стало получение участниками медицинских допусков. Сначала, когда люди приходили в поликлиники, им давали десятки направлений к врачам, это все растягивалось на недели, и у людей просто желание пропадало собирать все справки. Сейчас мы на совещаниях со всеми структурами добиваемся, чтобы человек обратился за допуском и тут же на комиссии ему проверили здоровье и выдали справки», — рассказала Светлана Шевченко.