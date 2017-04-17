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10:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска: Свыше 25 тысяч жителей города планируют сдать нормы ГТО

Свыше 25 тысяч хабаровчан планируют сдать нормы ГТО. Именно столько горожан зарегистрировались на официальном портале комплекса. Такую информацию озвучила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко.

Источник: Reuters

Она также рассказала, что наибольшую активность проявляют школьники. Сейчас регистрацию прошли 21 700 юных хабаровчан. В группе от 18 до 29 лет желание сдать нормы ГТО изъявили свыше пяти тысяч человек, а в категории от 30 лет и старше — 1 334 жителя краевой столицы.

«Трудно внедрять комплекс ГТО в Хабаровске. Взаимодействие с предприятиями, бизнесом, неорганизованными группами горожан происходит очень медленно. Самой большой проблемой стало получение участниками медицинских допусков. Сначала, когда люди приходили в поликлиники, им давали десятки направлений к врачам, это все растягивалось на недели, и у людей просто желание пропадало собирать все справки. Сейчас мы на совещаниях со всеми структурами добиваемся, чтобы человек обратился за допуском и тут же на комиссии ему проверили здоровье и выдали справки», — рассказала Светлана Шевченко.

За три с половиной месяца нормы ГТО выполнили примерно пять тысяч хабаровчан, свыше 300 из них получили золотой знак, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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