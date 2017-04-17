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10:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

1,5 тысячи военных и 50 единиц техники выйдут на парад Победы во Владивостоке 9 мая

Первая репетиция, которая на время перекроет центр города, состоится уже 22 апреля.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.

Более 50 единиц техники, а также 1,5 тысячи военных примут участие в параде Победы 9 мая во Владивостоке. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом. Первая тренировка военной техники на улице Светланской назначена на 22 апреля, а генеральная репетиция — на 5 мая, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитно-ракетным комплексами «Оса» и С-300, береговыми ракетными установками «Бал» и «Бастион», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Град», различными боевыми орудиями и машинами.

В параде Победы также примут участие около 1,5 тысячи человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

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