1,5 тысячи военных и 50 единиц техники выйдут на парад Победы во Владивостоке 9 мая

Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.

Более 50 единиц техники, а также 1,5 тысячи военных примут участие в параде Победы 9 мая во Владивостоке. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом. Первая тренировка военной техники на улице Светланской назначена на 22 апреля, а генеральная репетиция — на 5 мая, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитно-ракетным комплексами «Оса» и С-300, береговыми ракетными установками «Бал» и «Бастион», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Град», различными боевыми орудиями и машинами.