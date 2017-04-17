1,5 тысячи военных и 50 единиц техники выйдут на парад Победы во Владивостоке 9 мая
Первая репетиция, которая на время перекроет центр города, состоится уже 22 апреля.
Первая репетиция, которая на время перекроет центр города, состоится уже 22 апреля.
Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.
Более 50 единиц техники, а также 1,5 тысячи военных примут участие в параде Победы 9 мая во Владивостоке. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом. Первая тренировка военной техники на улице Светланской назначена на 22 апреля, а генеральная репетиция — на 5 мая, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения
Участвующая в параде техника будет представлена
В параде Победы также примут участие около 1,5 тысячи человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота,