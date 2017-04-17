Гамбург может скоро выйти из ИК-8 Омска
Судья Елена Королькова рассмотрит ходатайство адвокатов
Судья Елена Королькова рассмотрит ходатайство адвокатов
Сегодня, 17 апреля, в исправительной колонии № 8 судья Елена Королькова лично рассмотрит ходатайство защиты об
При этом адвокаты бывшего чиновника, осужденного за распродажу 25 земельных участков в Чукреевке на 5,5 лет, подали на УДО уже в марте.
Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года.
До этого он с 17 июня 2014 года провел в СИЗО-1 Омска. Получается, что в местах лишения свободы бывший первый