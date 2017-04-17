Гамбург может скоро выйти из ИК-8 Омска

Сегодня, 17 апреля, в исправительной колонии № 8 судья Елена Королькова лично рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга.

При этом адвокаты бывшего чиновника, осужденного за распродажу 25 земельных участков в Чукреевке на 5,5 лет, подали на УДО уже в марте.

Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года.