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10:20 (мск), источник: Om1.ru

Гамбург может скоро выйти из ИК-8 Омска

Судья Елена Королькова рассмотрит ходатайство адвокатов экс-первого вице-губернатора об условно-досрочном освобождении.

Сегодня, 17 апреля, в исправительной колонии № 8 судья Елена Королькова лично рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга.

При этом адвокаты бывшего чиновника, осужденного за распродажу 25 земельных участков в Чукреевке на 5,5 лет, подали на УДО уже в марте.

Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года.

До этого он с 17 июня 2014 года провел в СИЗО-1 Омска. Получается, что в местах лишения свободы бывший первый вице-губернатор находится уже почти три года, то есть больше половины срока.

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