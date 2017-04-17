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10:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В ближайшие дни уфимцы могут наблюдать метеорный поток Лириды

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие дни на всей территории России можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Активность метеорного потока продлится до 25 апреля.

В этот период Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчера. В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорают, создавая красивый эффект падающей звезды. При ясной погоде в час можно будет увидеть до 10−20 метеоров, рассчитывают астрономы.

Максимальной активности поток достигнет в утренние часы с 22 на 23 апреля.

«Лучше всего наблюдать Лириды с полуночи и до рассвета, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. Убывающая Луна взойдет только перед рассветом в 05.00 и не помешает наблюдению. Для наблюдения метеоров не нужны никакие приборы, они видны невооруженным глазом. Нужно выбрать темное место подальше от городских огней и долго смотреть в небо, чтобы дождаться, как по небу пролетит «падающая звезда», — советует директор Уфимского планетария Анатолий Денисов.

Справка. Лириды — яркие белые метеоры, они являются одним из старейших известных метеорных потоков. Лириды известны очень давно — более двух тысяч лет. Первое упоминание о них датируется 687 годом до нашей эры, а с кометой Тэтчера Лириды связали в 1861 году. Эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803 и 1922 годах. В 1803 году наблюдалось до 700 метеоров в час. Сейчас Лириды — слабый метеорный поток, в максимуме наблюдается 10−20 метеоров в час.

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