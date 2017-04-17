В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди
Первая половина рабочей недели в Самарской области будет дождливой, сообщают в Приволжском УГМС.
Первая половина рабочей недели в Самарской области будет дождливой, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 17 апреля, переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +13 … +18 °C. Ветер южный 7−12 м/с.
Во вторник, 18 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит +3 … +8 °C, днем +7 … +12 °C. Ветер северный 5−10 м/с.
В среду, 19 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В ночные часы похолодает от +1 до +6 °C, днем потеплеет от +10 до +15 °C. Ветер