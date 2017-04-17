В понедельник в Петербурге будет морозно и снежно

В Петербурге сохраняется зимняя погода, сообщает городской Гидрометцентр. В понедельник, 17 апреля, в Северной столице ожидаются мороз и снегопад.

Днем воздух прогреется только до 1 °C, а ближе к ночи температура опустится до -6°С. В Ленинградской области морозы могут достигнуть -9°С. В городе будут дуть ветер с северных направлений.

Кроме того, на дорогах по-прежнему скользко. Водителей и пешеходов просят помнить об осторожности и правилах поведения на проезжей части.

Весну в Петербурге ждут лишь в конце апреля.