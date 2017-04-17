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12:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В понедельник в Петербурге будет морозно и снежно

Весна придет в город не раньше конца апреля.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге сохраняется зимняя погода, сообщает городской Гидрометцентр. В понедельник, 17 апреля, в Северной столице ожидаются мороз и снегопад.

Днем воздух прогреется только до 1 °C, а ближе к ночи температура опустится до -6°С. В Ленинградской области морозы могут достигнуть -9°С. В городе будут дуть ветер с северных направлений.

Кроме того, на дорогах по-прежнему скользко. Водителей и пешеходов просят помнить об осторожности и правилах поведения на проезжей части.

Весну в Петербурге ждут лишь в конце апреля.

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