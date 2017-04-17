В понедельник в Петербурге будет морозно и снежно
Весна придет в город не раньше конца апреля.
Весна придет в город не раньше конца апреля.
В Петербурге сохраняется зимняя погода, сообщает городской Гидрометцентр. В понедельник, 17 апреля, в Северной столице ожидаются мороз и снегопад.
Днем воздух прогреется только до 1 °C, а ближе к ночи температура опустится до -6°С. В Ленинградской области морозы могут достигнуть -9°С. В городе будут дуть ветер с северных направлений.
Кроме того, на дорогах
Весну в Петербурге ждут лишь в конце апреля.