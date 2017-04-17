В Башкирии треть работников компаний недолюбливают своих коллег

Почти половина жителей республики проводят время с коллегами и после работы. Специалисты HeadHunter выяснили, для чего они собираются вместе и где развлекаются.

Оказалось, что 38% опрошенных встречаются с сослуживцами только на корпоративных мероприятиях. Большинство — 69% — предпочитают посидеть в ресторане, баре или кафе, еще 53% респондентов выбирают активный отдых на природе. Треть опрошенных заявили, что вместе с коллегами предпочитают культурный отдых: кино или театр, а 19% дружно посещают спортзал.

Для чего предназначены эти встречи? Оказалось, что большинству просто нравится их команда, другие отметили, что такие выходы в свет помогают лучше узнать друг друга. Ну, а 28% опрошенных признались, что встречаются с коллегами во внерабочее время для личной выгоды. Причем, 3% заявили, что такое времяпрепровождение им не доставляет никакого удовольствия.

И, кстати, 37% тех, кто избегает корпоративных тусовок, признались, что не хотят видеться с сослуживцами, потому что недолюбливают их.