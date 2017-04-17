В Молдове появился первый словарь жестовой речи

Он содержит более 2000 знаков, которые распределены по областям, а выполнение жестов описано на румынском, русском и английском языках и сопровождается фотографиями. Издание окажет существенную помощь для сурдопереводчиков и всех, кто сталкивается с необходимостью общаться с глухонемыми.

Со слабослышащими и глухонемыми пациентами семейный врач общается при помощи жестов и отдельно произносимых букв. Без помощи сурдопереводчика нелегко установить диагноз.

«Общаемся письменно, используем жесты, которым у них научились. Они меня понимают, а если нет, тогда все пишу им на бумаге», — сказала семейный врач Оливия Киронда.

С появлением словаря жестовой речи общение станет проще, в этом врачи уверены.

«Объясняем слово “сын” при помощи такого жеста, прижимаем указательный и большой палцы к груди, опускаемся ниже. Так обозначаем слово “сын”. Отлично! Близнецов обозначаем таким образом. Очень хорошо».

Сурдопереводчица Алла Барган научилась языку жестов 20 лет назад. У родителей ее супруга проблемы со слухом. На протяжении последних двух лет она работает сурдопереводчиком на нескольких телеканалах.

«До сих пор расшифровку жестов искала в интернете, спрашивала у коллег», — отметила сурдопереводчик Алла Барган.

Девять месяцев назад Аллу пригласили принять участие в составлении первого словаря жестовых языков.

«Этот словарь и мне будет очень полезен, потому что перевод слова на жестовый язык занимает время. Известно, что телеведущие говорят быстро и, чтобы выиграть время, вместо того, чтобы показывать каждую букву для слова “Албания”, я показываю так. Этот жест и означает слово Албания и, таким образом, я экономлю время», — добавила сурдопереводчик Алла Барган.

Пока издали 300 экземпляров учебника, его получат многие учреждения. В продажу словарь не поступит.

«Мы хотим раздать словари мэриям, социальным работникам, больницам и медицинским центрам. Словари выдадут семейным врачам, на прием к которым приходят люди с ограниченными возможностями», — сказала вице-председатель Ассоциации глухих Наталья Бабич.