В районе краевой больницы вместо павильонов появится парковка

В районе краевой клинической больницы на ул. Партизана Железняка вместо ларьков появятся новые парковочные места. Решение принято в администрации Советского района.

Цветочные ларьки около больницы доставляют множество неудобств красноярцам и гостям города. За медицинской помощью в учреждение ежедневно обращаются более сотни пациентов, однако у них нет возможности близко подъехать к больнице.

«У нас выводится из эксплуатации достаточно большая территория, на которой сегодня находятся автомобили, в том числе пациентов или посетителей, которые к нам и приезжают в больницу. Тема парковки обсуждается уже несколько лет на территории больницы и, к сожалению, сделать достаточно количество мест для всех желающих мы не можем», — отмечает главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

Администрация района готова предложить компенсации предпринимателям, которые владеют цветочными павильонами. Планируется предоставить бизнесменам до 360 дополнительных мест под ларьки.

«Мы готовы работать с предпринимателями. Основная позиция в отношении временных сооружений на данном участке — демонтаж и перенос на другие места, где малое количество торговых сетей и доступных супермаркетов. Нужно понимать, что город не может остановиться в своем развитии — нужно строить новые корпуса больниц, расширять и строить дороги, благоустраивать территории, создавать новые общественные пространства. Этого хотят жители города», — подчеркивает глава администрации Советского района Владислав Логинов.

Согласно проекту благоустройства, в районе краевой клинической больницы появится более 60 парковочных мест. Все стоящие павильоны будут демонтированы в ближайшее время.