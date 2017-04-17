Пермячка победила на чемпионате России по фокусам
Наталья Перова представила Пермь на чемпионате по сценической магии.
Наталья Перова представила Пермь на чемпионате по сценической магии.
Пермячка Наталья Перова победила в открытом чемпионате России по фокусам. Как сообщает «Рифей», состязания накануне состоялись в Москве, в рамках Международного Конгресса Российской ассоциации иллюзионистов.
Пермячка уже не в первый раз участвует в конкурсе — в 2013 году она вместе с мужем Дмитрием Перовым уже брала
«Полный зал фокусников профессиональных. В жюри — мировые звезды. И тут выхожу я, в своей полосатой шляпе», — поделилась своими впечатлениями пермячка.